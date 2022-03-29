Замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Мясникова рассказала на заседании корсовета об отмене ряда ограничений из-за улучшения эпидситуации с «COVID-19».

Так, 21 марта, с учетом положительной динамики, подписано постановление об отмене ряда ограничений.

Согласно документу, возвращается 100% вместимость лагерей, а также разрешается проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Однако для персонала лагерей все еще обязательно обследование на наличие заболевания коронавирусной инфекцией.