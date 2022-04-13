В рамках празднования Дня космонавтики студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с автономной некоммерческой организацией «Наша тема» организовали в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина (Энгельсский район, близ с. Смеловка) комплекс мероприятий в рамках первого Астрономического фестиваля «Звезда Гагарина». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятия были направлены на повышение интереса молодёжи к развитию космической отрасли в нашей стране, на примере истории первого полёта человека в космос. Студенты саратовских вузов и гости парка смогли принять участие в различных форматах. Одним из таких стал Астрономический мастер-класс на открытом воздухе с использованием телескопов и участием членов «Общества любителей астрономии» Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. При помощи профессиональных телескопов присутствующие смогли увидеть пятна на Солнце, рассмотреть спутник Земли — Луну, а также изучить особенности работы астролябии. Лекция руководителя общества Андрея Рытика ознакомила участников с основными тенденциями развития современной астрономической науки.

Также для всех желающих был организован Интеллектуальный квиз на знание истории освоения космоса «Путь первых». В рамках игры они продемонстрировали свои знания в разных тематических блоках: история освоения космоса; космические факты: правда или ложь; космические сюрпризы из чёрного ящика; космическая тематика в музыке и кино. Интересной частью фестиваля стали экскурсии по изучению локаций парка и тематических площадок фестиваля и проведение «звёздной» фотозоны.

За день в работе всех площадок приняли участие более 500 жителей Саратовской области. Самые активные участники были награждены памятными сувенирами.

Участник фестиваля, представитель команды-победителя Интеллектуального квиза Дарья Багаева поделилась впечатлениями: «На тематическом квизе мы проверили свои знания в истории космических полётов и устройстве Вселенной, стали ближе к космосу. Особенная атмосфера, которую создали организаторы, подарила огромное количество эмоций. А увиденное в телескопе превзошло все наши ожидания!»

«Весь мир знает Саратовскую область как место, где учился и приземлился после своего легендарного полёта первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Именно это место, на наш взгляд, должно стать творческим и образовательным космическим кластером в Российской Федерации, и наш проект призван помочь этому. Мы планируем, что наш фестиваль приобретёт традиционный характер и ежегодно будет собирать молодых астрономов и активистов со всей страны, станет своего рода космическим аналогом Грушинского фестиваля», – отметила куратор проекта, начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Проект будет продолжать свою реализацию — второй этап запланирован на май 2022 года. По итогам всех мероприятий для самых активных участников будет организована экскурсия на место приземления второго космонавта планеты Германа Титова (Краснокутский район Саратовской области).