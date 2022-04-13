В рамках празднования Дня космонавтики студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС совместно с автономной некоммерческой организацией «Наша тема» организовали в Парке покорителей космоса имени Юрия Гагарина (Энгельсский район, близ с. Смеловка) комплекс мероприятий в рамках первого Астрономического фестиваля «Звезда Гагарина». Проект реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи и Президентского фонда культурных инициатив.

Мероприятия были направлены на повышение интереса молодёжи к развитию космической отрасли в нашей стране, на примере истории первого полёта человека в космос. Студенты саратовских вузов и гости парка смогли принять участие в различных форматах. Одним из таких стал Астрономический мастер-класс на открытом воздухе с использованием телескопов и участием членов «Общества любителей астрономии» Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского. При помощи профессиональных телескопов присутствующие смогли увидеть пятна на Солнце, рассмотреть спутник Земли — Луну, а также изучить особенности работы астролябии. Лекция руководителя общества Андрея Рытика ознакомила участников с основными тенденциями развития современной астрономической науки.

Также для всех желающих был организован Интеллектуальный квиз на знание истории освоения космоса «Путь первых». В рамках игры они продемонстрировали свои знания в разных тематических блоках: история освоения космоса; космические факты: правда или ложь; космические сюрпризы из чёрного ящика; космическая тематика в музыке и кино. Интересной частью фестиваля стали экскурсии по изучению локаций парка и тематических площадок фестиваля и проведение «звёздной» фотозоны.

За день в работе всех площадок приняли участие более 500 жителей Саратовской области. Самые активные участники были награждены памятными сувенирами.

Участник фестиваля, представитель команды-победителя Интеллектуального квиза Дарья Багаева поделилась впечатлениями: «На тематическом квизе мы проверили свои знания в истории космических полётов и устройстве Вселенной, стали ближе к космосу. Особенная атмосфера, которую создали организаторы, подарила огромное количество эмоций. А увиденное в телескопе превзошло все наши ожидания!»

«Весь мир знает Саратовскую область как место, где учился и приземлился после своего легендарного полёта первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. Именно это место, на наш взгляд, должно стать творческим и образовательным космическим кластером в Российской Федерации, и наш проект призван помочь этому. Мы планируем, что наш фестиваль приобретёт традиционный характер и ежегодно будет собирать молодых астрономов и активистов со всей страны, станет своего рода космическим аналогом Грушинского фестиваля», – отметила куратор проекта, начальник Управления по работе со студентами ПИУ РАНХиГС Анна Попова.

Проект будет продолжать свою реализацию — второй этап запланирован на май 2022 года. По итогам всех мероприятий для самых активных участников будет организована экскурсия на место приземления второго космонавта планеты Германа Титова (Краснокутский район Саратовской области).

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА