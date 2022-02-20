По данным на 20 февраля в Саратовской области зарегистрировано 3 313 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Это рекорд заболеваемости по региону за все время. Общее количество заболевших в области составляет 183 943 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 141 615 человек, за сутки — 1 746.

На стационарном лечении находятся 2 285 человек, на амбулаторном — 34 743.

Больше всего заболеаших выявили в Саратове — 1781, Энгельсском районе — 614, Балашовском — 175, Балаковском — 151, Ртищевском — 88, Ершовском — 70, Петровском — 55, Марксовском — 49.