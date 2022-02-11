За минившие сутки в Саратовской области медики впервые зарегистрировали больше двух тысяч новых случаев коронавируса — 2 129 больных.

Напомним, 10 февраля было выявлено 1844 таких пациентов.

Как сообщили в региональном оперштабе, в больницах на лечении находится 1 851 саратовец, на домашнем — 22 016.

Максимальный рост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 738, Энгельсском районе — 410, Балаковском — 211, Татищевском — 81, Балашовском — 72, Вольском — 61, Пугачевском — 57, Духовницком — 48, Аткарском — 39, Ровенском и Хвалынском — по 37, Петровском — 35, Ртищевском — 27, Озинском — 26, Алгайском — 21, Аркадакском, Саратовском, Советском и Базарно-Карабулакском — по 19, Красноармейском и Новобурасском — по 18, Федоровском — 17, Краснопартизанском и Питерском — по 15, Дергачевском, Самойловском и Краснокутском — по 12.

Среди вновь заболевших лидирует возрастная группа 30-49 лет — 788 человек.

Основое число больных обращается к врачам с признаками ОРВИ, а не пневмоний, как было ранее, в третью волну пандемии.