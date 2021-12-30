По данным на 30 декабря в Саратовской области зарегистрировано 299 новых случаев заболевания коронавирусом. Последний раз суточное число заболеваний на этой же отметке фиксировалось 28 сентября, сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 132 770 человек. Выздоровело с начала эпидемии 120 056 человек, за сутки — 457.

На стационарном лечении находятся 1 260 человек, на амбулаторном — 6 417.

Больше всего заболевших в Саратове — 170, Энгельсском районе — 28, Балаковском — 31, Балашовском —14, Вольском — 10.