Режим повышенной готовности в связи с паводком действует на территории 9 районов Саратовской области.

Как сообщил председатель облправительства Роман Бусаргин, это Аткарский, Балтайский, Дергачевский, Калининский, Новоузенский, Турковский, Самойловский, Петровский и Лысогорский районы.

По состоянию на утро 10 апреля подтопленными остаются 14 низководных мостов, 1 пешеходный мост, 1 плотина и 3 участка дорог. Отрезаны 5 жилых домов в 2 населённых пунктах.

Работают 5 лодочных переправ в Аткарском, Лысогорском и Ивантеевском районах. Подъем уровня воды за сутки зафиксирован в 19 районах.