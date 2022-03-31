В Саратовской области ввели единовременную выплату в размере 25 тысяч рублей «Лучшим семьям губернии».

Согласно постановлению губернатора Саратовской области Валерия Радаева, занесенным на Доску почета семьям региона будут вручать соответствующее свидетельство и единовременно выплачивать по 25 тысяч рублей.

Зачисление будет производиться на счет одного из родителей.

На Доске почета, находящейся в городском парке с 2008 года, ежегодно вывешиваются фотографии многодетных семей, которые достойно воспитывают детей, развивают и укрепляют семейные традиции.