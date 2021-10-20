С 25 октября на территории Саратовской области будут поэтапно вводиться QR-коды для посещения общественных мест. Такое решение было принято губернатором Валерием Радаевым и связано с активным ростом заболеваемости коронавирусом в последние три недели.

Список мест, попадающих под ограничения, был утвержден на координационном совете по борьбе с коронавирусом 19 октября. С 29 октября без сертификата о вакцинации нельзя будет попасть на массовые мероприятия, в заведения общепита, на турбазы, в бассейны и фитнес-центры. В торговые центры пока разрешили проходить без кода.

Как получить QR-код? Он выдается гражданам в трех случаях.

-При завершении вакцинации. После получения второго компонента вакцины от коронавируса, на портале Госуслуг в разделе об исследованиях автоматически появляется подтверждение о том, что человек вакцинирован, и вместе с ним соответствующий код;

-Переболевшим коронавирусом. Если человек официально переболел коронавирусом и у него есть диагноз, поставленный в больнице, подтверждение о перенесенном заболевании и код также появятся на сайте Госуслуг. Такой код будет действовать полгода с момента выздоровления, однако важно, чтобы диагноз был официальным. Справка о наличии антител без диагноза не подойдет;

-Сделавшим ПЦР-тест. Тест делается как на платной, так и на бесплатной основе и, при наличии отрицательного результата, человек также получает соответствующий код. Он действует 72 часа с момента сдачи анализов.