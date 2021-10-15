Сегодня, 15 октября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил усилить меры по борьбе с коронавирусом в регионе и разработать систему кодов.

— Дано поручение зампреду Правительства Роману Грибову разработать предложения по введению на территории региона QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры и спорта, торговых центров, объектов общественного питания. К разработке данного решения привлечь специалистов Минцифры, провести консультации с представителями бизнес-сообщества. Подготовить предложения нужно в короткие сроки, — написал он.