Сегодня, 24 марта, объявлен конкурс на должность нового главы Дергачевского района. Об этом сообщили в министерстве по делам территориальных образований Саратовской области.

По словам ведомства, конкурс проводится в связи с истечением срока полномочий действующего главы региона Сергея Мурзакова.

В состав членов комиссии вошли: министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, министр культуры Наталия Щелканова, депутаты саратовской облдумы Иван Бабошкин и Михаил Ткаченко.

Итоговое заседание конкурсной комиссии назначено на 15 апреля.