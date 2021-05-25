Сегодня, 25 мая, в Ершовском районе Саратовской области выпал крупный град, рассказали жители районах в социальных сетях.

Отдельные градины достигали величины грецкого ореха. Пока неизвестно, повредило ли осадками крыши, автомобили и урожай.

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