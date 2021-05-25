Домой Рубрики Новости Саратова В Саратовской области выпал крупный град РубрикиНовости Саратова В Саратовской области выпал крупный град По Новости Саратова - 25.05.2021 71 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 25 мая, в Ершовском районе Саратовской области выпал крупный град, рассказали жители районах в социальных сетях. Отдельные градины достигали величины грецкого ореха. Пока неизвестно, повредило ли осадками крыши, автомобили и урожай. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА До конца недели с набережной в Саратове снесут 25 гаражей Началась оценка проектов Саратовской области, реализованных с использованием президентского гранта Прокуратура выявила нарушения при закупке молочных продуктов в детсады Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ До конца недели с набережной в Саратове снесут 25 гаражей Новости Саратова - 25.05.2021 0 До конца недели с набережной на Вольской улице в Саратове исчезнут 25 гаражей. Об этом сообщили в мэрии. На прошлой неделе рабочие начали сносить объекты,... Началась оценка проектов Саратовской области, реализованных с использованием президентского гранта 25.05.2021 В Саратовской области выпал крупный град 25.05.2021 Прокуратура выявила нарушения при закупке молочных продуктов в детсады Саратова 25.05.2021 Три района Саратова завтра останутся без воды 25.05.2021