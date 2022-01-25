Сегодня, 25 января, на заседании корсовета в Саратове глава регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова рассказала о темпах заболеваемости в области.

Сейчас наблюдается активный рост заболеваемости коронавирусом. Она увеличилась до 85,9 на сто тысяч населения. Темп прироста зараженных составляет 1,8.

По словам Кожановой, чаще стали заражаться работающие люди среднего возраста и школьники. Для борьбы с коронавирусом в школах нужен родительский контроль, а также своевременная работа сотрудников образовательных учреждений.