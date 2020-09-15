На сегодняшнем заседании координационного совета руководитель Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о заболеваемости коронавирусом в регионе.

За последние две недели зарегистрировано 1,4 тысячи случаев коронавируса — заметно выше, чем в августе. Влияние оказали несколько факторов: заболеваемость в колоярском интернате, формирование коллективов в образовательных организациях. и повышение уровня тестирования. Открылись новые лаборатории в центре диагностики и перинатальном центре, скоро и в энгельсской больнице №1.

Она подчеркнула, что за первые две недели сентября заболеваемость ОРВИ выросла с 18% до 31%, зарегистрировано 18 тысяч случаев в регионе, вирусов гриппа в регионе не выявлено.

Ольга Кожанова отметила, что необходимо соблюдать температурный режим в образовательных и социальных учреждениях. Если отсутствуют свыше 20 процентов учеников в классе, детей нужно переводить на дистанционное обучение.