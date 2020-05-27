Во вторник, 26 мая, вышел в свет специальный выпуск газеты «Комсомольская правда» в Саратове «Все не зря!» тиражом 200 тысяч экземпляров.

Номер был посвящен борьбе с коронавирусом в России. Хроника противостояния, эксклюзивное интервью главы Роспотребнадзора Анны Поповой, материалы о работе на передовой и труде волонтеров, советы специалистов по борьбе с новым стрессом, а также многое другое ждет своих читателей на 8 полосах свежего выпуска.

Тираж распространялся на бесплатной основе. Газеты доступны в торговых точках и почтовых отделениях, киосковой сети, медицинских учреждениях, зданиях органов власти, также использовалась адресная доставка.





