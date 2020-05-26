Сегодня в Саратовской области вышел специальный выпуск «Комсомольской правды», посвященный 95-летнему юбилею газеты.

В юбилейный выпуск редакция «Комсомолки» включила уникальные материалы. Это репринт обложки первого номера издания, вышедшего 24 мая 1925 года. Историю наград, которыми удостоена газета. Репринты таких уникальных материалов, как интервью с маршалом СССР Жуковым, опубликованного в мае 70-го; обложки «космического» номера, который вышел на следующий день после полета Юрия Гагарина в космос; интервью с женой Гагарина (номер от 13 апреля 1961 года); интервью с самим первым космонавтом Земли (номер от 15 апреля 1961 года), первое интервью Владимира Путина и многое, многое другое.

Сегодняшняя «Комсомолка» — это не только газета, но и самый посещаемый новостной сайт в стране, радио с миллионной аудиторией, уникальные книжные издания и многое, многое другое.