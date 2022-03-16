По данным на 16 марта в Саратовской области зарегистрировано 1 026 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Со вчерашнего дня заболеваемость снизилась незначительно. Общее количество заболевших в области составляет 230 836 человек. Выздоровело с начала эпидемии 204 978 человек, за сутки — 2 434.

На стационарном лечении находятся 1 331 человек, на амбулаторном — 20 094.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 677, Балаковском районе — 69, Энгельсском — 60, Балашовском — 59, Ртищевском — 56, Вольском — 52, Аркадакском — 39.