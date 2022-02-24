По данным на 24 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2599 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 192879 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 148896 человек, за сутки — 2107.

На стационарном лечении находятся 2414 человек, на амбулаторном — 36179.

Больше всего заболевших в Саратове — 1394, Энгельсском районе — 430, Ртищевском — 66, Балашовском — 65, Балаковском, Ершовском и Вольском — по 63, Дергачевском — 43, Татищевском — 42, Романовском — 39.