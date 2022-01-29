По данным на 29 января в Саратовской области зарегистрировано 889 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 142 271 человек. Выздоровело с начала эпидемии 129 584 человека, за сутки — 138.

На стационарном лечении находятся 1 182 человека, на амбулаторном — 6 351.

Больше всего заболевших выявлено в Саратове — 226, Энгельсском районе — 175, Балаковском — 162, Балашовском — 83, Ершовском — 72, Пугачевском — 57, Ртищевском — 47, Вольском, Петровском, Калининском по 14.