Число заболевших детей и подростков за сутки снизилось.

Как сообщили 8 января в оперативном штабе, в Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 178 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 134 730 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 122 917 человек, за сутки — 489.

На стационарном лечении находятся 1 117 человек, на амбулаторном — 5 747.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 63, Энгельсском районе — 15, Балаковском — 35, Петровском — 19, Пугачевском — 14, Вольском — 11.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 7;

— 7-14 лет – 7;

— 15-17 лет – 0;

— 18-29 лет – 15;

— 30-49 лет – 37;

— 50-64 лет – 50;

— 65 и старше – 62.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 17, с признаками ОРВИ — 160, без симптомов —1.