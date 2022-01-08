Число заболевших детей и подростков за сутки снизилось.
Как сообщили 8 января в оперативном штабе, в Саратовской области за минувшие сутки зарегистрировано 178 новых случаев заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших в области составляет 134 730 человек.
Выздоровело с начала эпидемии 122 917 человек, за сутки — 489.
На стационарном лечении находятся 1 117 человек, на амбулаторном — 5 747.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 63, Энгельсском районе — 15, Балаковском — 35, Петровском — 19, Пугачевском — 14, Вольском — 11.
Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет – 7;
— 7-14 лет – 7;
— 15-17 лет – 0;
— 18-29 лет – 15;
— 30-49 лет – 37;
— 50-64 лет – 50;
— 65 и старше – 62.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:
с пневмонией — 17, с признаками ОРВИ — 160, без симптомов —1.