На 7 января в Саратовской области зарегистрировано 187 новых случаев заболевания коронавирусом.

Таким образом, общее количество заболевших в области составляет 134 552 человека. Об этом 7 января сообщает оперативный штаб.

Выздоровело с начала эпидемии 122 428 человек, за сутки — 473.

На стационарном лечении находятся 1 145 человек, на амбулаторном — 6 042.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 85, Энгельсском районе — 27, Балаковском — 16, Балашовском — 15.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 11;

— 7-14 лет – 12;

— 15-17 лет – 7;

— 18-29 лет – 20;

— 30-49 лет – 56;

— 50-64 лет – 33;

— 65 и старше – 48.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее:

с пневмонией — 21, с признаками ОРВИ — 166.