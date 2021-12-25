По данным на субботу, 25 декабря, в Саратовской области зарегистрирован 321 новый случай заболевания ковидом. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

Общее число заболевших составляет в Саратовской области 131 244 человека. Выздоровело с начала эпидемии 117 855 человек, за сутки — 529.

На стационарном лечении находятся 1 436 человека, на амбулаторном — 7 223.

Самое большое число заболевших в Саратове — 164, Энгельсском районе — 39, Балаковском — 28, Балашовском —17, Самойловском — 10.