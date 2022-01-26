По данным на 26 января в Саратовской области зарегистрировано 567 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 139 930 человек. Выздоровело с начала эпидемии 129 213 человек, за сутки — 106.

На стационарном лечении находятся 1 062 человека, на амбулаторном — 4 521.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 247, Энгельсском районе — 71, Балаковском — 65, Балашовском — 29, Ртищевском — 26, Пугачевском — 25, Ершовском — 20, Петровском — 17, Аткарском — 12, Красноармейском — 11, Новоузенском — 10.