По данным на 14 ноября в Саратовской области зарегистрировано 639 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает телеграмм-канал регионального оперштаба.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 110 287 человек. Выздоровели с начала эпидемии 95 709 человек, за сутки — 489.

На стационарном лечении находятся 4 077 человек, амбулаторном — 6 747.

Больше всего заболевших зафиксировано в Саратове — 329, Энгельсском районе — 75, Балаковском — 30, Балашовском — 27, Марксовском — 15, Вольском — 14, Ртищевском — 13, Ершовском — 11.