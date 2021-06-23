В Саратовской и Нижегородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге выявили британский и индийский штаммы коронавируса. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

Информацию об этом озвучила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на совещании Владимира Путина с членами правительства.

Кроме того, в стране циркулирует и британский штамм вируса, а также «альфа». Разновидности «дельта-плюс», который был обнаружен в воскресенье в индийском штате Махараштра, в РФ.

Она отметила, что граждане в возрасте от 20 до 49 лет, которые наиболее социально активны, в большей степени подвергаются новой инфекции.