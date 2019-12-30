В Саратовкой области выявили новый вид мошенников.

Так, по информации Роспотребнадзора, злоумышленники отправляют от имени ведомства отправляют информацию о предстоящих проверках.

При этом мошенники фигурируют реальными именами должностных лиц.

В Роспотребнадзоре уточнили, что никаких действий в отношении хозяйствующего субъекта не планировались проводиться и письма не направлялись.

Помимо этого, многие злоумышленники спекулировали своими связями в руководстве, используя это в корыстных целях.

Управление Роспотребнадзора предупреждает о мошенниках и призывает предпринимателей не попадаться на их уловки.