По данным на 12 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 733 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество заболевших в области составляет 163 296 человека. Выздоровело с начала эпидемии 132 912 человек, за сутки — 503. Напомним, вчера выявили более 2 тысяч заболевших за сутки.

На стационарном лечении находятся 1 923 человек, на амбулаторном — 23 152.

Больше всего заболевших выявлено в Саратове — 720, Энгельсском районе — 294, Балаковском — 182, Ртищевском — 82, Балашовском — 51, Советском — 47, Хвалынском — 42, Пугачевском — 34, Ершовском — 30, Вольском — 28, Татищевском — 26, Саратовском и Краснокутском — по 25, Петровском — 21, Аткарском — 20, Самойловском — 17, Новоузенском — 16, Базарно-Карабулакском — 15, Новобурасском и Питерском — по 14.