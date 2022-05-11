На 11 мая в области зарегистрировано 62 новых случая заболевания коронавирусом.
Общее количество заболевших в области составляет 250104 человека.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 37, Энгельсском районе — 19, Вольском — 2.
Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет — 2;
— 7-14 лет — 1;
— 15-17 лет — 0;
— 18-29 лет — 7;
— 30-49 лет — 10;
— 50-64 лет — 10;
— 65 и старше — 32.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 4, с признаками ОРВИ — 58.