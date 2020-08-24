Управление Россельхознадзора по Саратовской области сообщает, что контролирует ситуацию с бешенством в регионе.

В Саратовской области выявлено уже 85 случаев заболевания бешенством среди животных. В 80 населенных пунктах в связи с этим был введен карантин, из них на 69 территориях оздоровительные мероприятия завершены.

Напомним, что микрорайон Солнечный в Саратове готовятся закрывать на карантин в связи в найденной там мертвой лисой, у которой было подтверждено бешенство.

Основным переносчиком бешенства в природе являются как раз лисы. Это заболевание является абсолютно летальным, им могут болеть все теплокровные, включая человека.

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