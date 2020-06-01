В первый день лета в Саратовской области коронавирусом заболели ещё 96 человек. Эта информация появилась в официальном телеграмм-канале регионального оперштаба.

Лидирующий в списке заболевших сейчас Саратов, за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 33 человека, на втором месте Балаковский район — 11 заболевших и на третьем Энгельском районе — 10 заразившихся.

С начала пандемии справились с вирусом 1206 человек, в том числе за эти сутки – 48.
Из новых инфицированных с пневмонией — 30, с признаками ОРВИ — 26, с бессимптомным течением — 40. Больше всего заболевших старше 60 лет, в этой возрастной категории зарегистрирован 31 новый случай. Меньше всего выявлено среди подростков, за сутки один заболевший.

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