По данным на 19 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2 892 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Сегодня выявлено небольшое снижение. Общее количество заболевших в области составляет 180 630 человек. Выздоровело с начала эпидемии 139 869 человек, за сутки — 1 531.

На стационарном лечении находятся 2 287 человек, на амбулаторном — 33 146.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 1537, Энгельсском районе — 394, Балаковском — 196, Балашовском — 157, Вольском — 61, Ершовском — 50, Петровском — 44, Аткарском — 43, Хвалынском — 38.