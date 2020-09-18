В Саратовской области за восемь месяцев 2020 года случилось 222 аварии с участием несовершеннолетних — пострадали 244 ребенка, скончались шестеро. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Уточняется, что за восемь месяцев 2020 года произошло 73 аварии с участием детей-пешеходов, что на 21,5 процента ниже, чем в 2019 году. На 7,9 процента уменьшилось число аварий с несовершеннолетними пассажирами — 116. Травмы получили 134 ребенка, трое детей погибли.

Отмечается, что в основном такие аварии происходят в начале учебного сезона. С целью предупредить увеличение статистики с 21 по 25 сентября в Саратовской области пройдет Всероссийская неделя дорожной безопасности.

Родителям и детям объяснят правила поведения на дороге и важность их соблюдения.