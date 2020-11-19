Немаловажным вопросом при покупке любой продукции является ее безопасность и польза. Эту тему обсудили в формате круглого стола в пресс-центре “КП-Саратов”.

Вадим Рудольф, начальник отдела по сертификации ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» уточнил, что если продукция прошла сертификацию в рамках национальной системы, она соответствует заявленным стандартам качества. В этом случае производитель вправе нанести на свой товар специальный знак и снабдить его QR-кодом.

Если у покупателя есть сомнение в подлинности такой маркировки, это можно проверить через приложение в смартфоне. Необходимо скачать код и через него, в случае правильности, вы перейдете на ссылку о записи по продукции в реестре.

На встрече в онлайн-формате присутствовали представители Роспотребнадзора. Они рассказали, что за девять месяцев 2020 года было проведено около 1,5 тысячи проб пищевой продукции по санитарно-химическим показателям, по двум выявлено несоответствие, по физико-химическим — 1,6 тысячи проб.

Заблокировано более 600 килограмм некачественного товара, в том числе 169 килограмм мяса, 113 килограмм молочной продукции.

Граждане получили рекомендацию — обязательно смотреть срок годности и маркировку при покупке товара. Если он не соответствует требованиям качества, сначала нужно попробовать обратиться непосредственно в само предприятие, изложить требования в письменном виде. Если добровольно прийти к соглашению не получилось, можно смело обращаться в Управления Роспотребнадзора региона.

Отметим, что во встрече также приняли участие члены министерства сельского хозяйства, а также промышленности и энергетики Саратовской области, начальник отдела стандартизации сертификации и оптимизации бизнеса ООО «Саратоворгсинтез» Елена Суслова.