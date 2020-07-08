8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. В этот символичный день в Саратовской области заключили брак 102 новые семьи, сообщает управление по делам ЗАГС правительства области.

И хотя такой праздник выпал на будний день, многие захотели заключить союз именно в этот день. Сегодня в Саратовской области стало на 102 заключенных брачных союзов больше.

Многие придают этому празднику большое значение, считая 8 июля одним из наиболее благоприятных дней для заключения брака.

— Сегодня мы не только зарегистрировали свой брак, но и пройдем обряд обручения. Символично, что двойной праздник пройдёт в день святых Петра и Февронии — покровителей брака. В планах у нас посетить Муром — родину покровителей этого светлого праздника, — сообщил один из молодоженов Алексей Грачев.