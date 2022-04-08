В Саратовской области существенно выросли цены на основные продукты питания.

Больше всего подорожала белокочанная капуста.

Об этом свидетельствуют данные Саратовстата от 1 апреля за недельный период.

Максимальный рост цены по сравнению с 25 марта зафиксирован на 23,06% у капусты.

Лук репчатый стал дороже за неделю на 19,36%, свёкла — на 17,48%, морковь — на 14,76%, цены на картофель поднялись на 7,25%.

Килограмм капусты стоит, согласно данным статистиков, в среднем 91,21 рублей, лук — 44,67 рублей, свёкла — 53,79 рублей, морковь — 64,49 рублей, картофель — 52,07 руб. за килограмм.

В то же время торговцы немного скинули цены на огурцы, которые подешевели на 6,55%, томаты (-5,42%), бананы (-3,28%), рыбу мороженую (-0,76%), хлеб (-0,37%) и овощные консервы для детского питания (-0,22%).