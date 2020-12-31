В минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 270 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших – 35,328 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 30,253 тысячи человек.

Новые случаи зарегистрированы в Саратове — 122, Энгельсский район — 31,Балаковский — 15, Балашовский — 14, Ртищевский — 10, Озинский и Федоровский — по семь,Духовницкий, Ершовский, Краснокутский и Саратовский — по шесть, Питерский и Турковский — по пять, Александрово-Гайский, Аркадакский, Вольский и Петровский — по четыре, Татищевский — три, Дергачевский, Калининский, Красноармейский, Самойловский и Советский — по два, Аткарский — один.