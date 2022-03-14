По данным на 14 марта в Саратовской области зарегистрировано 1230 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области продолжает падать. Общее количество заболевших в области составляет 228729 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 200099 человек, за сутки — 3221.

На стационарном лечении находятся 1513 человек, на амбулаторном — 22879.

Колличество заболевших распределилось так: в Саратове — 705, Балаковском районе — 178, Энгельсском — 53, Балашовском — 44, Аркадакском — 28.