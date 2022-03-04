По данным на 4 марта в Саратовской области зарегистрировано 2 575 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

В регионе фиксируется стабильное снижение количества заболевших в день. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 212 348 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 168 863 человека, за сутки — 2 924. На стационарном лечении находятся 2 061 человек, на амбулаторном — 35 956.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 1 218, Энгельсском районе — 292, Балашовском — 278, Балаковском — 237, Вольском — 102, Петровском — 51,