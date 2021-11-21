В воскресенье 21 ноября в Саратовской области зарегистрировано 629 новых случаев коронавируса.
Об этом сообщает оперштаб.
Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 114 735 человек.
Выздоровели с начала эпидемии 99 168 человек, за сутки — 504.
На стационарном лечении находятся 3 413 человек, амбулаторном — 8 119.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 326, Энгельсском районе — 79, Балаковском — 41, Балашовском — 30, Петровском — 10, Вольском, Ершовском — по 9.
Возрастной состав заболевших:
— до 6 лет – 25;
— 7-14 лет – 27;
— 15-19 лет – 28;
— 20-29 лет – 64;
— 30-39 лет – 84;
— 40-49 лет – 96;
— 50-59 лет – 98;
— старше 60 – 207.
По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 147, с признаками ОРВИ — 482.