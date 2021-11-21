В воскресенье 21 ноября в Саратовской области зарегистрировано 629 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает оперштаб.

Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 114 735 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 99 168 человек, за сутки — 504.

На стационарном лечении находятся 3 413 человек, амбулаторном — 8 119.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове — 326, Энгельсском районе — 79, Балаковском — 41, Балашовском — 30, Петровском — 10, Вольском, Ершовском — по 9.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 25;

— 7-14 лет – 27;

— 15-19 лет – 28;

— 20-29 лет – 64;

— 30-39 лет – 84;

— 40-49 лет – 96;

— 50-59 лет – 98;

— старше 60 – 207.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 147, с признаками ОРВИ — 482.