На 10 апреля в области зарегистрировано 320 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 244 654 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 235 754 человека, за сутки — 313.

На стационарном лечении находятся 658 человек, на амбулаторном — 2 556.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 87, Энгельсском районе — 86, Балаковском — 33, Балашовском — 23, Петровском — 15, Вольском — 10.