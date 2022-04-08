Сегодня зафиксировано снижение заболевших жителей региона старшего возраста. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

На 8 апреля в области зарегистрировано 335 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 243986 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 234892 человека, за сутки — 589.

На стационарном лечении находятся 718 человек, на амбулаторном — 2731.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 145, Балаковском районе — 55, Энгельсском — 41, Балашовском — 39, Вольском — 9.