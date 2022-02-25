По данным на 25 февраля в Саратовской области зарегистрировано 1 924 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

По сравнению со вчерашним днем наблюдается снижение. Общее количество заболевших в области составляет 194 803 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 151 383 человека, за сутки — 2 487. На стационарном лечении находятся 2 423 человека, на амбулаторном — 35 624.

Больше всего заболевших выявили в Саратове — 1343, Энгельсском районе — 202, Вольском — 86, Романовском — 66, Ершовском — 48, Дергачевском — 39, Екатериновском — 31, Федоровском — 29.