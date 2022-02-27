По данным на 27 февраля в Саратовской области зарегистрировано 2 591 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

По сравнению со вчерашним днем, показатель снизился. Общее количество заболевших в области составляет 200 029 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 156 038 человек, за сутки — 2 526. На стационарном лечении находятся 2 399 человек, на амбулаторном — 36 180.

Больше всего заболевших за сутки выявили: в Саратове — 1253, Энгельсском районе — 463, Балашовском — 146, Балаковском — 120, Ртищевском — 69, Вольском — 63, Татищевском — 48, Федоровском — 41.