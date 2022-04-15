На сегодня ни один ребенок до года не заболел COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

На 15 апреля в области зарегистрирован 261 новый случай заболевания коронавирусом.

Общее количество заболевших в области составляет 245819 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 237224 человека, за сутки — 395.

На стационарном лечении находятся 538 человек, на амбулаторном — 2391.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 67, Энгельсском, Балаковском, Балашовском районах — по 35, Вольском — 20, Аткарском — 13.