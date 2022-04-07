На 7 апреля в Саратовской области зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального оперштаба.

Общее количество заболевших в области составляет 243 651 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 234 303 человека, за сутки — 395.

На стационарном лечении находятся 716 человек, на амбулаторном — 3 010.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 79, Энгельсском и Балашовском районах — по 49, Балаковском и Вольском — по 36, Хвалынском — 25, Петровском — 15.