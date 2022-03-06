На 6 марта в Саратовской области зарегистрировано 2 574 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает телеграм-канал регионального оперштаба.

Несколько дней подряд заболеваемость остаётся на том же уровне. Общее количество заболевших в области составляет 217 507 человек.

Выздоровело с начала эпидемии 175 068 человек, за сутки — 3 313.

На стационарном лечении находятся 1 911 человек, на амбулаторном — 35 002.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 1117, Балаковском районе — 368, Балашовском — 237, Энгельсском — 235, Вольском — 91, Пугачевском — 51, Петровском — 49, Перелюбском — 47, Красноармейском — 43.