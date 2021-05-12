В Саратовской области за сутки выявлено 114 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Общее число заболевших коронавирусом в регионе составило 60,512 тысячи человек, выздоровели с начала эпидемии 55,374 тысячи человек, за сутки 182.

Новые случаи распределились так: Саратов — 66, Энгельсский район — 14, Балаковский и Балашовский — по семь, Ртищевский — пять, Ершовский, Калининский, Краснопартизанский — по три, Красноармейский, Романовский — по два, Дергачевский и Федоровский — по одному.