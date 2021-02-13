За минувшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 229 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает телеграм-канал регионального оперативного штаба.

Общее число заболевших выросло до 46,304 тысячи человек. Выздоровели с начала эпидемии 41,137 тысячи человек, за сутки — 255.

Распределение новых случаев по территории области: Саратов — 96, Энгельсский район — 24, Балаковский — 15, Балашовский и Петровский — по 10, Ершовский — семь, Ртищевский и Хвалынский — по шесть, Красноармейский, Самойловский и Турковский — по пять, Аткарский, Вольский, Екатериновский и Романовский — по четыре, Аркадакский, Краснокутский и Марксовский — по три, Дергачевский, Калининский, Озинский, Саратовский, Фёдоровский районы и ЗАТО Светлый — по два, Лысогорский, Новобурасский и Новоузенский районы — по одному.