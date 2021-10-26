Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в нанесении повреждений, повлекших за собой смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

В ночь с 17 на 18 июля 34-летний житель Воскресенского района остановился на ночлег у приятеля, проживающего в доме на проспекте Строителей в Марксе. К хозяину также пришел 53-летний местный житель. Втроем мужчины выпивали, и в процессе застолья между 53-летним гостем и хозяином квартиры произошла ссора. Гость принялся избивать владельца дома. За хозяина решил вступиться 34-летний мужчина, ранее профессионально занимавшийся боксом. Не сумев урезонить 53-летнего противника, он стал наносить ему многочисленные удары кулаком по голове и шее. Они и оказались смертельными.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.