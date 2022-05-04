В Саратове состоялась акция по озеленению территорий «Сад памяти». На мероприятии побывал корреспондент интернет-издания «Новости Саратова».

Центральное событие акции прошло 27 апреля в сквере имени героя Великой Отечественной войны Вячеслава Чемодурова.

Участие в высадке деревьев принимали губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин, специалисты регионального минприроды, руководство больницы, врачи, студенты и волонтеры.

Участники высадили более 300 сеянцев и саженцев различных древесных пород, в том числе акации, каштана, сирени, елей.

— Все лесовосстановительные работы текущего года на территории области приурочены к акции «Сад памяти». Создадим на 180 площадках в районах области зеленые насаждения, скверы, парки. Озеленим порядка 2500 гектаров, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Высадим в этом году более 3 миллионов штук сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород, — поделился Константин Доронин.

Акция «Сад памяти» организована общественным движением «Волонтеры Победы» при поддержке Минприроды России и Рослесхоза. Она проводилась в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

Ее цель – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего – 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших.