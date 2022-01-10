В регионе продолжает снижение кривая заболеваемости ковидом.

Так, на 10 января в Саратовской области зарегистрировано 179 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее количество заболевших в области составляет 135 083 человека.

Выздоровело с начала эпидемии 123 859 человек, за сутки — 464.

В настоящее время на стационарном лечении находятся 1 100 человек, лечатся на дому — 5 162.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Саратове — 56, Энгельсском районе — 26, Балаковском — 21, Балашовском — 18, Питерском — 18.

Возрастной состав заболевших:

— до 6 лет – 8;

— 7-14 лет – 4;

— 15-17 лет – 4;

— 18-29 лет – 14;

— 30-49 лет – 47;

— 50-64 лет – 47;

— 65 и старше – 55.

Напомним, в Саратовской области работает система QR-кодов, когда без такого кода совершеннолетних граждан не пропускают в общественные места. В том числе, в театры, кафе, кино, рестораны и прочее.